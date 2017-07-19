У Києві поліцейські звільнили дівчину із жорстокого сексуального рабства. ФОТО

Людина благає про допомогу на вулиці Миколи Закревського — виклик про це патрульним надійшов напередодні, близько 17-ї години.

На місці події заявник пояснив: він із донькою вийшов на прогулянку, коли хтось почав кидати їм папірці з вікна на 8 поверсі. То були записки з проханням допомогти й викликати патруль.

Інспектори патрульної поліції негайно піднялись на 8 поверх. Дитина з вказаної квартири могла говорити з патрульними лише крізь двері, адже не могла їх відчинити. Дівчинка розповіла: "Мені неповних 16 років, я з Житомирської області. 13 липня приїхала до Києва працювати нянею — оголошення знайшла в одній із соцмереж. Тут мене зустріли дві жінки, привели до цієї квартири. Згодом сюди прийшов ще якийсь чоловік. Вони втрьох били мене, примушували пити алкоголь, тягали за волосся й залякували. Щовечора возили до чоловіків та примушували займатись проституцією. Відібрали всі речі. Змусили по телефону брехати матері, що я знайшла роботу і в мене все гаразд".

Дівчинка понад усе боялась, що господарі квартири скоро знову повернуться. Діяти треба було негайно.

Поліцейські швидко визволили потерпілу з квартири та заспокоїли її. "Вона виглядала геть переляканою, на тілі були синці", — пригадують патрульні. Втім, врятована сказала, що вже почувається краще й не потребує медичної допомоги.

На місце події прибула слідчо-оперативна група, якій передали дитину.

На фото — ймовірні злочинці, яких згодом вдалось затримати правоохоронцям.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві