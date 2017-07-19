На Львівщині людина згоріла живцем у палаючому металевому вагончику. ФОТО

На Львівщині людина згоріла живцем у палаючому металевому вагончику. ФОТО

16:00 19.07.2017
  • На Львівщині людина згоріла живцем у палаючому металевому вагончику. ФОТО
  • На Львівщині людина згоріла живцем у палаючому металевому вагончику. ФОТО

19 липня о 04:37 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в с. Старе Рудно Львівської міської ради на території дачного кооперативу в металевому вагончику.

В результаті розвідки пожежі рятувальники виявили тіло невстановленої особи.

Пожежу локалізували о 05:06 та ліквідували о 05:33. Вогнем знищено дачний вагончик.

До ліквідації пожежі залучили 9 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.

Причина виникнення займання встановлюється.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Львівській області

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