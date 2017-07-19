На Запоріжжі загадково зник шестирічний хлопчик. ФОТО

На Запоріжжі загадково зник шестирічний хлопчик. ФОТО

14:24 19.07.2017
Допоможіть розшукати 6 - річного Руслана Самойлого, який зник у Запорізькій області.

16 липня 2017 року Руслан безвісти зник у м. Запоріжжя. Де він зараз - невідомо.

Прикмети дитини: 
на зріст 110 см., середня статура, карі очі, темне волосся, прямий ніс.
Одяг: 
жовті джинси, синя кофта, кросівки.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні. 

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ 

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