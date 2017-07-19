На Запоріжжі загадково зник шестирічний хлопчик. ФОТО
На Запоріжжі загадково зник шестирічний хлопчик. ФОТО
Допоможіть розшукати 6 - річного Руслана Самойлого, який зник у Запорізькій області.
16 липня 2017 року Руслан безвісти зник у м. Запоріжжя. Де він зараз - невідомо.
Прикмети дитини:
на зріст 110 см., середня статура, карі очі, темне волосся, прямий ніс.
Одяг:
жовті джинси, синя кофта, кросівки.
Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!
Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.
Допоможіть нам знайти дитину!
Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ