У Вінниці під час ДТП травмовані одразу троє людей. ФОТО

У Вінниці під час ДТП травмовані одразу троє людей. ФОТО

15:20 19.07.2017
  • У Вінниці під час ДТП травмовані одразу троє людей. ФОТО
  • У Вінниці під час ДТП травмовані одразу троє людей. ФОТО

Автопригода сталась сьогодні, 19 липня,  близько 8.30 на перехресті вулиць Хмельницьке шосе – Юності. В результаті зіткнення 55-річний водій «ВАЗа» та два пасажира цього ж автомобіля потрапили до лікарні. 

За попередніми даними слідства встановлено, що 55-річний водій автомобіля «ВАЗ 2101» при повороті ліворуч не надав перевагу в русі зустрічному автомобілю «Фольксваген Амарок», внаслідок чого відбулось зіткнення.

В результаті автопригоди тілесні ушкодження отримав водій та два пасажири «ВАЗу». Потерпілі госпіталізовані до лікарні.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, яка встановлює усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

 

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