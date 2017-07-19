У Вінниці під час ДТП травмовані одразу троє людей. ФОТО

Автопригода сталась сьогодні, 19 липня, близько 8.30 на перехресті вулиць Хмельницьке шосе – Юності. В результаті зіткнення 55-річний водій «ВАЗа» та два пасажира цього ж автомобіля потрапили до лікарні.

За попередніми даними слідства встановлено, що 55-річний водій автомобіля «ВАЗ 2101» при повороті ліворуч не надав перевагу в русі зустрічному автомобілю «Фольксваген Амарок», внаслідок чого відбулось зіткнення.

В результаті автопригоди тілесні ушкодження отримав водій та два пасажири «ВАЗу». Потерпілі госпіталізовані до лікарні.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, яка встановлює усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області