У Дніпрі поліція розшукує юнака за скоєння тяжкого злочину. ФОТО
У Дніпрі поліція розшукує юнака за скоєння тяжкого злочину. ФОТО
Індустріальним відділенням поліції розшукується Стовбун Богдан Русланович, 1999 року народження, який підозрюється в скоєнні тяжкого злочину.
Просимо всіх, хто має інформацію про місцезнаходження Стовбун Богдана повідомити за телефонами: (0562) 27 27 30, 067-568-49-51, 097-222-22-36, 096-752-29-61, по лінії «102», або у будь-який зручний для вас спосіб.
За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області