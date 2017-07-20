View the full image На Запоріжжі загадково зник шестирічний хлопчик. ФОТО

Допоможіть розшукати 6 - річного Руслана Самойлого, який зник у Запорізькій області. 16 липня 2017 року Руслан безвісти зник у м. Запоріжжя. Де він зараз - невідомо.

Прикмети дитини: на зріст 110 см., середня статура, карі очі, темне волосся, прямий ніс. Одяг: жовті джинси, синя кофта, кросівки.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ