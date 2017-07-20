У Броварах зіткнулись два легковики з Білорусі, є поранені. ФОТО

У Броварах зіткнулись два легковики з Білорусі, є поранені. ФОТО

11:40 20.07.2017
  • У Броварах зіткнулись два легковики з Білорусі, є поранені. ФОТО
  • У Броварах зіткнулись два легковики з Білорусі, є поранені. ФОТО

20 липня о 01:40 до оперативно – диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в місті Бровари.

На місце виклику направили карету швидкої медичної допомоги 21-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Бровари.

По прибуттю рятувальники встановили, що зіткнулися два автомобіля КІА Білоруської народної республіки. На місці події отримав травму один з водіїв, якому надали першу невідкладну допомогу.

Були організовані аварійно-рятувальні роботи та врятовано жінку і дітей які також перебували в авто.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Київській області

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