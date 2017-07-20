Кошмарна потрійна ДТП на Тернопільщині забрала життя людини. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими сталась близько 10 ранку.

У селі Оришківці на перехресті доріг Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече зіткнулись три автомобілі. Для одного з кермувальників аварія закінчилася летально.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група Гусятинського відділення поліції та ГУНП.

За попередніми даними, 23-річний водій автомобіля Ford Gelaxi, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, порушив правила дорожнього руху.

Він не пропустив транспорт, який рухався центральною трасою в напрямку Тернополя та врізався в іномарку Peugeot 605 під керуванням жителя Чортківського району.

Від удару легківку занесло на смугу зустрічного руху і Peugeot 605 зіткнулося ще й з автомобілем Daf XF.

Цей удар виявився фатальним для кермувальника Peugeot. Чоловік, 1979 року народження, від отриманих травм загинув на місці пригоди.

Правоохоронці встановлюють свідків та очевидців даної автопригоди.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області