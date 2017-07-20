Життя трьох людей забрала жахлива ДТП у Харкові. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні близько 4:50 на проспекті Гагаріна, 97.

Зі слів заступника начальника відділу Управління превентивної діяльності ГУНП в Харківській області Олега Ніконенко, водій автомобілю «ЗАЗ Sens», рухаючись по провулку Золотий в напрямку вулиці Молочна, не вибрав безпечну швидкість, не впорався з керуванням та допустив наїзд на перешкоду – опору лінії електропередач.

Внаслідок пригоди 28-річний водій автівки та двоє пасажирів – жінка 45 років та 41-річний чоловік, загинули на місці ДТП.

Призначені додаткові експертизи. Зараз правоохоронці з'ясовують усі обставини аварії.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

