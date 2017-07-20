У Харкові поліція встановлює обставини вбивства таксиста. ФОТО

Тіло чоловіка з чисельними ножовими пораненнями було виявлено в автомобілі на проспекті Героїв Сталінграду.

Інформація про подію надійшла до служби «102» сьогодні о 8:20. За вказаною адресою виїжджали керівництво ГУНП, СУ, слідчо-оперативна група Слобідського відділу поліції, кінологи.

За попередньою інформацією, загиблий працював у одній з харківських служб таксі. Як розповів заступник начальника СУ ГУНП в Харківській області Андрій Шарнін, його особу вже встановлено. Ним виявився 47-річний харків’янин, водій вказаної автівки. За висновками експертів, чоловік загинув від чисельних ножових поранень.

За вказаним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Зараз поліція встановлює усі обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

