Кошмарна ДТП під Маріуполем відправила до шпиталю п’ятьох людей. ФОТО

Зіткнення двох авто сталося на автодорозі «Одеса – Мелітополь – Новоазовськ».

Від удару одна з автівок перекинулась, тілесні ушкодження отримали 5 чоловік з обох авто.

На 610 км автодороги «Одеса – Мелітополь – Новоазовськ» 41-річний водій автомобілю «Тойота» не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення з автомобілем «ГАЗ-2705», під керуванням 48-річного водія, який на перехресті здійснював поворот ліворуч.

Автомобіль «ГАЗ-2705» від удару перекинувся.

Внаслідок пригоди постраждали обидва водії, два пасажири автомобілю «Тойота» - чоловіки 24 та 30 років та 33-річний пасажир автомобілю «ГАЗ-2705».

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

