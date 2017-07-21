View the full image 13-річну дівчинку шукають у Черкаській області. ФОТО

19 липня 2017 року Аня пішла з навчального закладу у м. Черкаси і з того часу де вона-невідомо. 13-річну Аню Бублик шукають у Черкаській області.

Прикмети дитини: виглядає на 15 - 16 років, близько 165 - 170 см на зріст, худорлява, овальне обличчя, коротке русяве волосся. Одяг: світла футболка, сині джинси, гумові червоні шльопанці.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ