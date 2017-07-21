13-річну дівчинку шукають у Черкаській області. ФОТО
13-річну дівчинку шукають у Черкаській області. ФОТО
13-річну Аню Бублик шукають у Черкаській області.
19 липня 2017 року Аня пішла з навчального закладу у м. Черкаси і з того часу де вона-невідомо.
Прикмети дитини:
виглядає на 15 - 16 років, близько 165 - 170 см на зріст, худорлява, овальне обличчя, коротке русяве волосся.
Одяг:
світла футболка, сині джинси, гумові червоні шльопанці.
Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!
Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.
Допоможіть нам знайти дитину!
Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ