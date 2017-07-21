На Харківщині невідомі грабіжники підірвали банкомат. ФОТО

На Харківщині поліцейські встановлюють обставини пошкодження банкомату

Повідомлення про подію, яка сталася в магазині в селі Покотилівка, надійшло до чергової частини Харківського відділу поліції 21 липня близько 04:21.

Працівники поліції провели огляд місця події.

В ході проведення першочергових заходів було встановлено, що близько 04:00 троє невідомих осіб, одягнутих в темний одяг (один був в масці, а двоє - в мотоциклетних касках), невстановленим вибуховим пристроєм пошкодили банкомат та скоїли крадіжку касети з грошовими коштами на суму більше 45 000 гривень.

Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Зараз проводяться всі необхідні заходи для затримання осіб, причетних до даного злочину.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області