На Прикарпатті крадій закидав патрульних пляшками з елітним алкоголем. ФОТО

У Калуші наряд поліції охорони затримав чоловіка, який проник до кафе

Поліцейським охорони, оперативно вдалося затримати підозрюваного, завдяки спрацюванню системі охоронної сигналізації, що була встановлена в приміщені.

Сигнал про спрацювання сигналізації на охоронюваному об’єкті по одній із вулиць міста Калуша. Група швидкого реагування прибула за вказаною адресою за три хвилини. Під час обстеження будівлі правоохоронці виявили відкрите вікно. Поліцейські охорони негайно почали обстежувати прилеглу територію.

Неподалік від місця події було помічено чоловіка, який при появі поліцейських почав втікати та кидати у правоохоронців пляшками, як згодом виявилось з елітними напоями, які він викрав з даному закладі. Поліцейські наздогнали та затримали чоловіка.

На місце події викликано слідчо-оперативну групу Калуського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває слідство.



За матеріалами прес-служби Управління поліції охорони в Івано-Франківській області