На Хмельниччині рятувальники повернули до гнізда маленького лелеку. ФОТО

На Хмельниччині рятувальники повернули до гнізда маленького лелеку. ФОТО

13:00 21.07.2017
  • На Хмельниччині рятувальники повернули до гнізда маленького лелеку. ФОТО
  • На Хмельниччині рятувальники повернули до гнізда маленького лелеку. ФОТО

До Служби порятунку «101» надійшло повідомлення від жителя села Соснівка Дунаєвецького району про те, що поблизу його будинку із гнізда випав молодий лелека.

На місце події одразу було направлено відділення чергового караулу 12-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області.

За допомогою трьохколінної драбини рятувальники повернули лелеку у гніздо.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Хмельницькій області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Допустимо ли узаконить химическю кастрацию для педофилов?
06.07.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Соціальні мережі, кібератаки та гібридні війни
06.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.