На Хмельниччині рятувальники повернули до гнізда маленького лелеку. ФОТО

До Служби порятунку «101» надійшло повідомлення від жителя села Соснівка Дунаєвецького району про те, що поблизу його будинку із гнізда випав молодий лелека.

На місце події одразу було направлено відділення чергового караулу 12-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області.

За допомогою трьохколінної драбини рятувальники повернули лелеку у гніздо.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Хмельницькій області