На Тернопільщині пішла з дому і не повернулась 17-річна дівчина. ФОТО
На Тернопільщині пішла з дому і не повернулась 17-річна дівчина. ФОТО
На Тернопільщині зникла 17-річна Оля Боднар.
08 липня 2017 року дівчинка пішла з дому у с. Новосілка Заліщицького району і з того часу де вона - невідомо.
Прикмети дитини:
виглядає старше свого віку, 170 см на зріст, середньої статури, овальне обличчя, довге русяве волосся.
Одяг:
темно-червоні штани, світло-коричневий джемпер з візерунком.
Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!
Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.
Допоможіть нам знайти дитину!
Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ