У Дніпрі поліція розшукує юнака за скоєння тяжкого злочину. ФОТО

У Дніпрі поліція розшукує юнака за скоєння тяжкого злочину. ФОТО

00:00 23.07.2017

Індустріальним відділенням поліції розшукується Стовбун Богдан Русланович, 1999 року народження, який підозрюється в скоєнні тяжкого злочину.

Просимо всіх, хто має інформацію про місцезнаходження Стовбун Богдана повідомити за телефонами: (0562) 27 27 30, 067-568-49-51, 097-222-22-36, 096-752-29-61, по лінії «102», або у будь-який зручний для вас спосіб.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Допустимо ли узаконить химическю кастрацию для педофилов?
06.07.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Соціальні мережі, кібератаки та гібридні війни
06.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.