Поліція Донеччини розшукала горе-матір, яка на місяць залишила дітей

Співробітники поліції вже неодноразово шукали багатодітну матір, яка повтістю поклала всі обов’язки по вихованню малечі на бабусю. Сьогодні жінку знайшли та повернули в родину техніку, яку вона продавала селянам за пляшку горілки.

Ще тиждень тому до правоохоронців звернулася бабуся, яка вже тривалий час самотужки виховує п’ятьох онуків: хлопчика та дівчинку від її сина та ще трьох дівчаток - від доньки. Жінка зі сльозами на очах просила допомоги приборкати рідну доньку, яка становить загрозу для малечі.

Майже місяць 38-річна багатодітна матір блукала по селу та влаштовувала особисте життя. В той час, коли бабуся з дітьми на руках зводила кінці з кінцями. Продукти харчування, одяг, всі необхідні речі для 8-місячної Аделіни та господарство - все тягнула самотужки літня жінка.

- Для мене головне діти і в будь-якому випадку я буду поряд. Нам допомагають волонтери, сільська рада, поліцейські та всі небайдужі громадяни. Все ж, я відчуваю, що малеча любить свою маму, але від неї тільки сварки, алкоголь та регулярні крадіжки з дому, - розповідає бабуся.

Нарешті сьогодні правоохоронцям вдалося поспілкуватися з винуватицею дитячих страждань. Жінка ховає очі та обіцяє, що все зміниться, але кодуватися від алкогольної залежності геть відмовляється.

Співробітники поліції в черговий раз склали на неї адміністративний протокол та зараз спільно із соціальною службою готують документи на позбавлення її батьківських прав та призначення бабусі опікуном.

Крім того, правоохоронці повернули в родину техніку, яку горе- матір викрала та продала за горілку. Любляча бабуся подякувала поліцейським та пообіцяла, що ніколи і нікому не дозволить ображати її дітей.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області