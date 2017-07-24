Підозрюваного у вбивстві жінки розшукує поліція Рівненщини. ФОТО

Підозрюваного у вбивстві жінки розшукує поліція Рівненщини. ФОТО

00:00 24.07.2017

Поліцейські розшукують 35-річного Петра Шевчука за вчинення тяжкого злочину.

За інформацією правоохоронців він причетний до вбивства колишньої дружини у селі Вигін Костопільського району.

Відомо, що зловмисник проживає у сусідньому селі. За попередньою інформацією по обіді учора, 12 липня, чоловік навідався в гості до 27-річної колишньої дружини.

Зі слів очевидців він мав ознаки алкогольного сп’яніння. У будинку між парою виник конфлікт свідком якого стала п’ятирічна донька загиблої. Поки дитина вибігла на вулицю кликати на допомогу чоловік наніс ножем удари в область шиї та тулубу жінки. Після чого втік з місця події. Від отриманих травм вона померла до приїзду медиків.

Наразі поліцейські проводять розшукові заходи, аби затримати злочинця за скоєння умисного вбивства, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

Чоловікові 35 років. Був одягнений у помаранчеву футболку та темні штани.

Усіх, хто володіє інформацією про місце перебування зловмисника просимо звернутися до поліції за телефоном 102.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області

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