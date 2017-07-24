У наркоплантатора з Маріуполя виявлено марихуани на мільйон гривень. ФОТО

Працівниками Донецького управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України було отримано відомості про одного з мешканців Маріуполя. 42-річний чоловік свою садибу облаштував під виробництво наркотичної речовини – марихуани.

У взаємодії з Управлінням протидії наркозлочинності та слідчими ГУНП у Донецькій області, оперативники внутрішньої безпеки завітали до фігуранта з санкціонованим обшуком. За високим парканом навколо будинку маріупольця правоохоронці виявили понад 100 кущів конопель, висаджених на грядках та дбайливо доглянутих. На зміну «дорослим» рослинам «нарко-агроном» посадив розсаду конопель, сподіваючись на подвійний врожай.

Крім того, у самому будинку господар виділив цілу кімнату під сушку «дурман-зілля». А доведену до потрібного стану марихуану чоловік дрібнив та фасував у скляні тари. Поліцейські знайшли 25 таких ємкостей різного об’єму. Загалом, за цінами «чорного ринку», вилучена наркотична сировина сягає 1 мільйона гривень. Також правоохоронці виявили у маріупольця пістолет Макарова для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями.

Наразі нарковмісні рослини направлено на експертизу. Відносно їхнього власника слідчими донецької поліції розпочато кримінальне провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області