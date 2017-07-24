На Закарпатті троє молодиків побили та пограбували людину. ФОТО

На Закарпатті троє молодиків побили та пограбували людину. ФОТО

08:04 24.07.2017
  • На Закарпатті троє молодиків побили та пограбували людину. ФОТО
  • На Закарпатті троє молодиків побили та пограбували людину. ФОТО
  • На Закарпатті троє молодиків побили та пограбували людину. ФОТО

Співробітники Тячівського відділу поліції менш як за добу розкрили грабіж в смт. Буштино. Правоохоронці повідомили про підозру у вчиненні злочину неповнолітньому.

Днями, тячівські поліцейські отримали повідомлення про грабіж у смт.Буштино. Як з'ясували правоохоронці, в селищі на вулиці Б.Хмельницького, неподалік місцевого дитячого садочка, до 20-річного чоловіка підійшли троє осіб. Один з них став його бити та відібрав 3500 гривень і мобільний телефон. Загальну суму збитку оцінено у 4 тисячі гривень. Потерпілий отримав численні травми, в тому числі черепно-мозкову.

За кілька годин тячівські поліцейські встановили особи всіх учасників інциденту та затримали їх. Наймолодшому з них, жителю смт.Вишково Хустського району, – 16 років. Саме він підозрюється безпосередньо у розбої. Один з його спільників – 20-річний житель того ж села, а інший – із с. Раково на Перечинщині, такого ж віку.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 статті 187 Кримінального кодексу України, тобто розбій. Неповнолітньому повідомлено про підозру, правоохоронці працюють з ним та його батьками.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

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