На Рівненщині поліція виявила мінілабораторію з виготовлення наркотиків. ФОТО

Працівники карного розшуку Рівненського районного відділення поліції в рамках кримінального провадження провели санкціонований обшук у будинку 24-річного жителя селища Квасилів.

Поліцейські виявили обладнання для виготовлення наркотиків, зокрема колби, холодильник, трубки, ваги, а також пристрій для куріння наркотичного засобу. Всі предмети були з нашаруванням наркотичної речовини «первітин». Також, у одному поліетиленовому пакетику зберігалася наркотична порошкоподібна речовина та ще в близько 35-ох – її залишки.



Крім того, молодик у помешканні зберігав речовини, за допомогою яких виготовляв наркотик, а саме: 250 грамів сірчаної кислоти, близько трьох літрів червоного порошкоподібного фосфору та близько півкілограма гранульованого йоду.



Також оперативники виявили предмет із запалом, зовні схожий на вибуховий.

Відомо, що мешканець Квасилова вже перебував на лаві підсудних за вчинення крадіжки. Однак тоді відбувся умовним терміном. Тепер за скоєне відповідно до санкцій статей зловмиснику загрожує максимальне покарання у виді позбавлення волі строком до семи років.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області

