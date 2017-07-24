Одразу дев’ятеро людей поранені під час ДТП на Запоріжжі. ФОТО

О 08:24 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на автодорозі «Бердянськ-Енергодар», за 3 км від смт. Василівка, сталась дорожньо-транспортна пригода.

Як з’ясувалось на місці події, легковий автомобіль «Лада Пріора» зіткнувся з маршрутним таксі «Мерседес Спрінтер».

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля загинув на місці. 14 пасажирів доставлено на огляд до Василівської та Дніпрорудненьської лікарень, 9 з них госпіталізовано.

Трьох пасажирів маршрутного таксі бійці ДСНС деблокували з понівеченого транспортного засобу.

За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.

Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Запорізькій області