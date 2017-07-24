У Дніпрі водій заснув за кермом, що призвело до серйозної ДТП. ФОТО

Близько 3-ї години дня, на перехресті вулиць Гаванської та Ярової патрульний екіпаж помітив автомобіль, що врізався в електроопору.

Поряд із ним лежала жінка.

Поліцейські одразу зупинилися.

Вони стали надавати потерпілим в ДТП жінці та чоловіку першу домедичну допомогу та викликали швидку. 51-річний водій транспортного засобу пояснив, що від перевтоми заснув за кермом. Як наслідок – скоїв наїзд на електроопору.

Його дружина постраждала найбільше – в неї травма голови, та ушкодження ноги. Бригада швидкої доправила її до лікарні.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області