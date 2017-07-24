На Вінниччині під час ДТП трагічно загинув мотоцикліст. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 18:00 години поблизу села Буди Тростянецького району.

Від отриманих тілесних ушкоджень пасажир двоколісного транспортного засобу помер в реанімаційному відділенні Тростянецької лікарні через три години.

Попередньо встановлено, що 44-річний водій мотоцикла «Kawasaki» завершивши обгін автобуса, повернувся на свою смугу руху, де зіткнувся з автомобілем «ДЕО», який виконував поворот ліворуч.



Від отриманих тілесних ушкоджень пасажир мотоцикла через кілька годин помер у лікарні, а сам водій перебуває в реанімації.



Слідчими призначено ряд експертиз для встановлення усіх обставин дорожньо-транспортної пригоди. У водіїв відібрані зразки крові на наявність алкоголю в крові.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

