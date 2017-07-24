На Прикарпатті під час посадки перекинувся літак, є постраждалі. ФОТО

Подія сталась на пасовищі с. Корнич Коломийського району. Через технічні несправності, як пояснив пілот, двигуна він змушений був здійснити термінову посадку.

Після отриманого повідомлення про перекидання літака під час посадки та травмування людей на місце події невідкладно виїхали працівники слідчо-оперативної групи місцевого відділу поліції, які з’ясували, що на борту приватного повітряного судна «CESSNA 182P» перебували окрім пілота ще четверо пасажирів, жителів с.П’ядики, с.Жуків Коломийського району та смт. Обертин Тлумацького району.



Як з’ясували правоохоронці, під час польоту над містом Коломия та ближнім селом Корнич із-за технічних несправностей пілот, 1954 р.н. житель Тернопільщини, вирішив здійснити його посадку на пасовищі біля с.Корнич.

При посадці на трав’янисту поверхню передня стійка шасі з’їхала у рів через що літак перекинувся. У результаті аварії пасажир, житель с.Пядики із тілесними ушкодженнями у вигляді закритої травми живота та пілот – із забоями грудної клітки та забійної рани губи госпіталізовані у Коломийську ЦРЛ, а ще однин пасажир отримав перелом кісток носа та після надання медичної допомоги його відпущено.



Варто зазначити, що жодних дозвільних документів з приводу керування повітряним судном пілот не надав.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області

