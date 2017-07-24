На Тернопільщині яма на дорозі вбила мотоцикліста. ФОТО
На Тернопільщині яма на дорозі вбила мотоцикліста. ФОТО
Повідомлення про смерть людини в результаті дорожньо-транспортної пригоди надійшло на лінію "102" від фельдшера швидкої допомоги.
Аварія трапилася у селищі міського типу Мельниця-Подільська. Водій мотоциклу "Кawasaki ninja" в'їхав у вибоїну. І як результат - кермувальник не впорався з керуванням і транспорт перекинувся.
Сімнадцятирічний юнак злетів з мотоциклу. Його травми виявилися несумісними з життям. Хлопець від отриманих ушкоджень помер на місці аварії.
Подія внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 286 частина 2 ККУ - порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть.
За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області