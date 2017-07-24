На Тернопільщині яма на дорозі вбила мотоцикліста. ФОТО

Повідомлення про смерть людини в результаті дорожньо-транспортної пригоди надійшло на лінію "102" від фельдшера швидкої допомоги.

Аварія трапилася у селищі міського типу Мельниця-Подільська. Водій мотоциклу "Кawasaki ninja" в'їхав у вибоїну. І як результат - кермувальник не впорався з керуванням і транспорт перекинувся.