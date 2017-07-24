На Тернопільщині яма на дорозі вбила мотоцикліста. ФОТО

На Тернопільщині яма на дорозі вбила мотоцикліста. ФОТО

15:20 24.07.2017
  • На Тернопільщині яма на дорозі вбила мотоцикліста. ФОТО
  • На Тернопільщині яма на дорозі вбила мотоцикліста. ФОТО
  • На Тернопільщині яма на дорозі вбила мотоцикліста. ФОТО

Повідомлення про смерть людини в результаті дорожньо-транспортної пригоди надійшло на лінію "102" від фельдшера швидкої допомоги.

Аварія трапилася у селищі міського типу Мельниця-Подільська. Водій мотоциклу "Кawasaki ninja" в'їхав у вибоїну. І як результат - кермувальник не впорався з керуванням і транспорт перекинувся.

Сімнадцятирічний юнак злетів з мотоциклу. Його травми виявилися несумісними з життям. Хлопець від отриманих ушкоджень помер на місці аварії.

Подія внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 286 частина 2 ККУ - порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області

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