Під час ДТП на Вінниччині загинула пасажирка одного з автомобілів. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 24 липня, близько 09:30 неподалік села Пултівці.

За попередньою інформацією встановлено, що водій автомобіля «Шевроле» виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з автомобілем «Хонда», за кермом якого перебувала жінка.

Внаслідок автопригоди 56-річна пасажирка автомобіля «Шевроле» отримала тілесні ушкодження несумісні з життям. Водії обох транспортних засобів доставлені до лікарні.



На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, яка встановлює усі обставини автопригоди.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

