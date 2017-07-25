На Житомирщині зник безвісти 12-річний хлопчик. ФОТО
На Житомирщині зник безвісти 12-річний хлопчик. ФОТО
У Житомирській області зник 12-річний Толік Пономарьов.
21 липня 2017 року хлопчик пішов з дому у Житомирі і досі назад не повернувся.
Прикмети дитини:
виглядає на 12 років, 140-145 см на зріст, худорлявий, світло-русяве коротке волосся, карі очі.
Одяг:
біла футболка з малюнком динозаврів, чорні шорти з блакитними смугами по боках, чорні гумові тапочки.
Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!
Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.
Допоможіть нам знайти дитину!
Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ