View the full image На Житомирщині зник безвісти 12-річний хлопчик. ФОТО

У Житомирській області зник 12-річний Толік Пономарьов. 21 липня 2017 року хлопчик пішов з дому у Житомирі і досі назад не повернувся.

Прикмети дитини: виглядає на 12 років, 140-145 см на зріст, худорлявий, світло-русяве коротке волосся, карі очі. Одяг: біла футболка з малюнком динозаврів, чорні шорти з блакитними смугами по боках, чорні гумові тапочки.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ