У Рівному п’яний водій без документів керував маршрутним таксі. ФОТО

У Рівному п’яний водій без документів керував маршрутним таксі. ФОТО

18:30 25.07.2017
  • У Рівному п’яний водій без документів керував маршрутним таксі. ФОТО
  • У Рівному п’яний водій без документів керував маршрутним таксі. ФОТО
  • У Рівному п’яний водій без документів керував маршрутним таксі. ФОТО

Патрульним надійшло повідомлення з лінії 102 про те, що водій 64- го маршрутного таксі має ознаки алкогольного сп'яніння.

Патрульні виявили та зупинили цей транспортний засіб на вулиці Курчатова.
Під час перевірки документів та спілкування з водієм, виявилось, що посвідчення водія відповідної категорії він при собі не має.

Водій у встановленому законом порядку в присутності двох свідків погодився пройти огляд на стан сп'яніння за допомогою газоаналізатора alcotest Drager. Проба виявилась позитивною - 1,86проміле.

Відносно 47-річного водія винесли постанову за ч.1 ст. 126 ( за те, що не мав права керування) КУпАП та склали адмінпротокол за ч. ст. 130 (за керування в стані сп'яніння).

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області

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