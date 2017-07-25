У Рівному п’яний водій без документів керував маршрутним таксі. ФОТО

Патрульним надійшло повідомлення з лінії 102 про те, що водій 64- го маршрутного таксі має ознаки алкогольного сп'яніння.

Патрульні виявили та зупинили цей транспортний засіб на вулиці Курчатова.

Під час перевірки документів та спілкування з водієм, виявилось, що посвідчення водія відповідної категорії він при собі не має.

Водій у встановленому законом порядку в присутності двох свідків погодився пройти огляд на стан сп'яніння за допомогою газоаналізатора alcotest Drager. Проба виявилась позитивною - 1,86проміле.

Відносно 47-річного водія винесли постанову за ч.1 ст. 126 ( за те, що не мав права керування) КУпАП та склали адмінпротокол за ч. ст. 130 (за керування в стані сп'яніння).

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області