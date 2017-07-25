Чернівцями блукала маленька дитина, яка навіть імені свого не знала. ФОТО

На жінку, чия 4-річна дитина блукала Чернівцями, патрульні склали адмінпостанову.

Минулого вечора перехожі звернули увагу на малолітню дівчинку без супроводу дорослих і зателефонували спецілінії 102. Патрульні виявили дитину на Головній вулиці. Вона не могла пригадати своє прізвище та місце проживання.

Один із патрульних поліцейських взяв дитя на руки й пішов прилеглими вулицями. "Ми сподівались, що дитина впізнає свій будинок або когось зі знайомих", — пригадує інспектор патрульної поліції.