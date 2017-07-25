Чернівцями блукала маленька дитина, яка навіть імені свого не знала. ФОТО
Чернівцями блукала маленька дитина, яка навіть імені свого не знала. ФОТО
На жінку, чия 4-річна дитина блукала Чернівцями, патрульні склали адмінпостанову.
Минулого вечора перехожі звернули увагу на малолітню дівчинку без супроводу дорослих і зателефонували спецілінії 102. Патрульні виявили дитину на Головній вулиці. Вона не могла пригадати своє прізвище та місце проживання.
Один із патрульних поліцейських взяв дитя на руки й пішов прилеглими вулицями. "Ми сподівались, що дитина впізнає свій будинок або когось зі знайомих", — пригадує інспектор патрульної поліції.
Незабаром одна з перехожих впізнала дівчинку. У неї патрульні й довідались, де живе дитина.
Вдома поліцейських зустріла мати дівчинки.
На жінку винесли адміністративну постанову за ст. 184 КУпАП (Невиконання обов'язків щодо виховання дітей). Також про інцидент повідомили відділ ювенальної превенції, який узяв справу на контроль.
За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області