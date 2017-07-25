Молода та літня жінки поранені під час ДТП на Полтавщині. ФОТО

Молода та літня жінки поранені під час ДТП на Полтавщині. ФОТО

09:00 25.07.2017
  • Молода та літня жінки поранені під час ДТП на Полтавщині. ФОТО
  • Молода та літня жінки поранені під час ДТП на Полтавщині. ФОТО

Про дорожню аварію на лінію «102» повідомили випадкові свідки.

Виїздом на місце події працівниками Диканського відділення поліції було встановлено, що 52-річний водій автомобіля «Daewoo Lanos» на автодорозі Диканька – Полтава з’їхав з дороги у правий кювет та зіткнувся з деревом.
В автомобілі, окрім водія, перебували троє пасажирів.

Із тілесними ушкодженнями до районної лікарні доставлено двох жінок – 29 річну жительку міста Камянського Дніпропетровської області та 67-річну мешканку Диканського району.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

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