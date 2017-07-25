View the full image У Львові злодій викрав одне авто, а коли закінчилось пальне, поліз в інше. ФОТО

View the full image У Львові злодій викрав одне авто, а коли закінчилось пальне, поліз в інше. ФОТО



Вночі, на телефон 102 зателефонував заявник та повідомив про викрадений транспортний засіб марки ВАЗ з вулиці Піскової.

Екіпажі поліції отримали опис автомобіля та направилися на пошуки. Згодом, на вулиці Мучній, один з екіпажів помітив даний транспортний засіб, який покинули на вулиці, оскільки закінчилося пальне. Заявник підтвердив, що це його автомобіль.

Після цього, близько 04 години ранку, патрульні отримали виклик від жінки, яка побачила, як невідомий намагався викрасти її автомобіль Таврія на вулиці Некрасова. Інспектори отримали опис підозрюваного та направилися на його пошуки.

На перехресті вулиць Сковорода-Личаківська, патрульні помітили особу, яка підходила під орієнтування. Заявниця упізнала чоловіка та підтвердила, що саме він відчинив двері її автомобіля та намагався завести двигун.

Затриманий не заперечував слова жінки та повідомив, що хотів лише покататися на автомобілі, а коли в нього це не вийшло – забрав речі, які були у салоні. Під час поверхневої перевірки в чоловіка виявили три банківські картки, грошові кошти у сумі 300 гривень та флешку.

Потерпіла повідомила, що ці речі її та були викрадені з салону автомобіля. Чоловік неодноразово проходив по крадіжках з автомобілів та викраденнях транспортних засобів, а також мав би в цей час перебувати під домашнім арештом.

Справу передали слідчим Личаківського відділу поліції.



Згодом, після проведення слідчо-оперативних дій, затриманий зізнався, що незадовго до спроби заволодіти автомобілем Таврія, він викрав автомобіль ВАЗ та керував ним аж допоки не закінчилося пальне. Тоді він залишив автомобіль на вулиці та знайшов собі новий засіб для пересування, проте так і не зміг його завести.



На даний момент 29-річному затриманому обирають міру запобіжного заходу.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Львова

