На Хмельниччині поліцейські оперативно затримали викрадачів... корови. ФОТО

На Хмельниччині поліцейські оперативно затримали викрадачів... корови. ФОТО

18:00 25.07.2017
  • На Хмельниччині поліцейські оперативно затримали викрадачів... корови. ФОТО
  • На Хмельниччині поліцейські оперативно затримали викрадачів... корови. ФОТО
  • На Хмельниччині поліцейські оперативно затримали викрадачів... корови. ФОТО

У Волочиського району невідомі викрали з господарства 58-річного місцевого жителя корову та бичка загальною вагою близько тонни та вартістю 35 тисяч гривень.

Проте, злодіям не вдалося далеко втекти — місцеві правоохоронці затримали їх по «гарячих слідах».

Затриманими виявились троє молодиків 21, 23 та 25 років. Двоє з них із Підволочиська Тернопільської області, а один місцевий.

Між 3 і 4 години ночі зловмисники на власному транспорті приїхали в село і зупинились неподалік від будинку потерпілого. Із господарства вивели корову вагою 400 кг та бичка вагою 600 кг.

Проте збути «живий» товар зловмисникам не вдалось — їх оперативно вирахували працівники Волочиського відділу поліції. Худобу правоохоронці вилучили і повернули власнику.

Крадіїв затримали за місцем проживання. Тепер їм доведеться відповідати перед законом згідно ч. 3 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області

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