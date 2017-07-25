У Запоріжжі патрульні поліції в останню мить запобігли суїциду жінки. ФОТО

«Жінці необхідна допомога», – такий виклик надійшов до одного з поліцейських патрулів Запоріжжя. Екіпаж патрульних виїхав на вулицю Сергія Синенка.

У дворі будинку патрульних зустрів чоловік та розповів, що його дружина зловживає спиртними напоями й схильна до самогубства. А зараз зачинилась в квартирі та не відповідає на дзвінки. Залишити жінку в такому стані було небезпечно.

Разом з чоловіком патрульні потрапили до помешкання, і в ванній, повній води, виявили жінку з перерізаними венами. Інспектори одразу відібрали в неї ножа, яким постраждала завдала собі тілесних ушкоджень.

Жінка-інспектор вмовила її не коїти дурниць та звернутися до медиків.

На місце викликали швидку допомогу, яка госпіталізувала її до міської лікарні.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Запоріжжя