Троє людей загинули та четверо поранені під час ДТП на Львівщині. ФОТО

Троє людей загинули та четверо поранені під час ДТП на Львівщині. ФОТО

11:22 25.07.2017
  • Троє людей загинули та четверо поранені під час ДТП на Львівщині. ФОТО
  • Троє людей загинули та четверо поранені під час ДТП на Львівщині. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталась напередодні, о 19:15, на автодорозі «Київ-Чоп» поблизу села Чишки Пустомитівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій мікроавтобуса «Мерседес Спринтер», 56-річний мешканець міста Хмельницький, наближаючись до автомобільного затору, не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з автомобілем ВАЗ-2105, який стояв, очікуючи проїзду та у салоні якого, окрім 21-річного водія, перебували ще п’ятеро пасажирів, усі чоловіки, мешканці Кам’янко-Бузького району.

Від удару «Жигулі» зіткнулись з вантажним автомобілем «Вольво», який стояв попереду і за кермом якого перебував 47-річний мешканець міста Золочів.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій ВАЗу та його 26-річний пасажир загинули на місці події, ще один пасажир «п’ятірки» - 28-річний чоловік, помер у кареті швидкої медичної допомоги.

Окрім того, з травмами різної важкості були госпіталізовані троє пасажирів «Жигулів» віком 27, 51 та 50 років. Водій мікроавтобуса «Мерседес» також отримав тілесні ушкодження, після надання медичної допомоги його було відпущено.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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