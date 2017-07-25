На Рівненщині літній велосипедист загинув під час ДТП. ФОТО

У селі Тараканів сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі мотоцикліста та велосипедиста.

Від отриманих травм 88-річний велосипедист загинув на місці.

Близько 20 години на автодорозі «Київ-Чоп» 40-річний дубенчанин, керуючи мотоциклом «Kawasaki», рухався зі сторони Дубно в напрямку Львова.

У селі Тараканів він допустив наїзд на 88-річного велосипедиста, місцевого жителя. За попередньою інформацією, пенсіонер почав різко змінювати напрямок свого руху з правої сторони на ліву та зіткнуся з мотоциклом.

Отримані мешканцем села Тараканів травми виявилися несумісні з життям.

Мотоцикліста доставили до лікарні з забоями та раною ноги.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області