У Рівному затримали п’яного, який з ножем напав на таксиста. ФОТО

Напередодні, близько опівночі, патрульним надійшло повідомлення про те, що на вулиці Вербовій невідомий чоловік погрожує заявнику предметом, схожим на ніж.

На вказаному місці патрульні виявили 30-річного заявника, мешканця Нетішина, який повідомив, що підвіз пасажира на вказану ним адресу, а коли справа дійшла до оплати послуг, пасажир дістав з сумки складений ніж та почав погрожувати фізичною розправою.

Коли патрульні обслідували дворові території, то біля одного з будиніків на вулиці Вербовій виявили чоловіка з ножем в руці, який наближався до патрульного автомобіля. Оскільки чоловік поводив себе неадекватно, агресивно та міг бути причетним до вчинення кримінального правопорушення та міг становити загрозу для життя та здоров'я людей, його затримали із застосуванням спецзасобу "кайданки". На місце інспектори викликали слідчо-оперативну групу.

Ніж вилучили слідчі для з'ясування усіх обставин справи.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області