Дев’ятеро людей постраждали під час потрійної ДТП на Київщині. ФОТО
Дев’ятеро людей постраждали під час потрійної ДТП на Київщині. ФОТО
Сьогодні вранці, о 07:30 на 61-му км автотраси Київ-Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів.
Попередньо встановлено, що водій автомобіля «Nissan» з державними номерами Білорусі виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв зіткнення з двома автомобілями.
Автомобіль «Saab», з держномерами Білорусі, в салоні якого їхали громадяни Білорусі, рухався у напрямку міста Київ. За ним слідувала автівка «Mitsubishi» з українськими держномерами, в салоні якого теж були громадяни Білорусі. У цей час їм на зустріч виїхав автомобіль «Nissan».
У результаті ДТП травми різного ступеню тяжкості отримало 9 людей, серед них іноземці та 2 двоє неповнолітніх. Каретою швидкої допомоги потерпілі доправлені до медичних закладів.
Зараз на місці аварії працюють слідчо-оперативна група Білоцерківського відділу поліції, фахівці-експерти, медики. Встановлюються всі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.
За матеріалами ВК ГУНП у Київській області