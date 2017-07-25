Дев’ятеро людей постраждали під час потрійної ДТП на Київщині. ФОТО

Дев’ятеро людей постраждали під час потрійної ДТП на Київщині. ФОТО

13:22 25.07.2017
  • Дев’ятеро людей постраждали під час потрійної ДТП на Київщині. ФОТО
  • Дев’ятеро людей постраждали під час потрійної ДТП на Київщині. ФОТО
  • Дев’ятеро людей постраждали під час потрійної ДТП на Київщині. ФОТО
  • Дев’ятеро людей постраждали під час потрійної ДТП на Київщині. ФОТО

Сьогодні вранці, о 07:30 на 61-му км автотраси Київ-Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля «Nissan» з державними номерами Білорусі виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв зіткнення з двома автомобілями.

Автомобіль «Saab», з держномерами Білорусі, в салоні якого їхали громадяни Білорусі, рухався у напрямку міста Київ. За ним слідувала автівка «Mitsubishi» з українськими держномерами, в салоні якого теж були громадяни Білорусі. У цей час їм на зустріч виїхав автомобіль «Nissan».

У результаті ДТП травми різного ступеню тяжкості отримало 9 людей, серед них іноземці та 2 двоє неповнолітніх. Каретою швидкої допомоги потерпілі доправлені до медичних закладів.

Зараз на місці аварії працюють слідчо-оперативна група Білоцерківського відділу поліції, фахівці-експерти, медики. Встановлюються всі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області

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