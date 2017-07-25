На Вінниччині бус врізався у трактор, водія деблокували пожежні. ФОТО

До Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на автошляху Жмеринка-Шаргород поблизу с. Носиківка сталася ДТП.

До місця події одразу було направлено районний черговий караул. По прибуттю рятувальників з’ясувалося,що внаслідок автотранспортної пригоди відбулося зіткнення трактора Т-150 та автомобіля «Volkswagen», у результаті чого водія останнього транспортного засобу було затиснено у салоні автівки.

Бійці ДСНС за допомогою спецобладання вивільнили чоловіка з транспортного засобу.

Наразі постраждалий перебуває у Шаргородській центральній лікарні з попереднім діагнозом «відкритий перелом кісток правої гомілки».

За матеріалами прес-служби ДСНС у Вінницькій області