На Вінниччині бус врізався у трактор, водія деблокували пожежні. ФОТО

На Вінниччині бус врізався у трактор, водія деблокували пожежні. ФОТО

20:00 25.07.2017
  • На Вінниччині бус врізався у трактор, водія деблокували пожежні. ФОТО
  • На Вінниччині бус врізався у трактор, водія деблокували пожежні. ФОТО
  • На Вінниччині бус врізався у трактор, водія деблокували пожежні. ФОТО

До Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що  на автошляху Жмеринка-Шаргород поблизу с. Носиківка  сталася ДТП.

До місця події одразу було направлено районний черговий караул. По прибуттю рятувальників з’ясувалося,що внаслідок автотранспортної пригоди відбулося зіткнення трактора  Т-150 та автомобіля «Volkswagen», у результаті чого водія останнього транспортного засобу було затиснено у салоні автівки.

Бійці ДСНС за допомогою спецобладання вивільнили чоловіка з транспортного засобу.

Наразі  постраждалий перебуває у Шаргородській центральній лікарні з попереднім діагнозом «відкритий перелом кісток правої гомілки».

За матеріалами прес-служби ДСНС у Вінницькій області

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