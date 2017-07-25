Після ДТП на Львівщині одного з учасників затисло, а інші сховались у кущах. ФОТО

Минулої ночі біля населеного пункту Малехів сталося зіткнення між автомобілями Volkswagen Passat та Mitsubishi Outlander.

Внаслідок автопригоди постраждав водій легкового автомобіля. Коли інспектори прибули на місце події, водій був затиснутий в автомобілі. Рятувальники та патрульні допомогли медикам дістати 21-річного потерпілого з транспортного засобу, після чого його госпіталізували. Водія позашляховика не було на місці події.

Патрульні почали обстежувати територію і орієнтовно за 150 метрів від місця інциденту виявили у кущах чоловіка та жінку, які мали помітні травми внаслідок ДТП. Це були водій та пасажир позашляховика. Патрульні також відчули сильний запах алкоголю від згаданих осіб та помітили ознаки сп‘яніння. Для них викликали швидку, яка забрала потерпілих до лікарні.

На місце викликали слідчих. Згодом, стало відомо що водій та пасажир позашляховика самовільно покинули медичний заклад. Оформляла ДТП військова прокуратура.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області