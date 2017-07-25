У Запоріжжі чоловік напхав повний рот наркотиків та вдав із себе німого. ФОТО
У Запоріжжі чоловік напхав повний рот наркотиків та вдав із себе німого. ФОТО
Патрулюючи територію Олександрівського району, на вулиці Фортечній поблизу одного із будинків поліцейські помітили підозрілого чоловіка.
Під'їхавши ближче, патрульні намагалися розпитати у громадянина чим той займається, проте молодик, запримітивши полісменів, почав тікати. Патрульні зупинили його.
Під час поверхневої перевірки, в нього виявили згорток чорного кольору в якому знаходилась кристалічна речовина схожа на наркотичну.
Громадянин не розмовляв та вдавав із себе німого, але патрульні помітили, що в ротовій порожнині чоловіка щось знаходиться.
Правоохоронці запідозрили, що в чоловіка є заборонені предмети чи речовини та застосували фізичний вплив, згідно Закону України «Про Національну поліцію», після чого він виплюнув з порожнини рота 8 згортків з речовиною білого кольору. Одразу після того як чоловік зцілився, він повідомив патрульних, що це наркотична речовина «метадон» і він повинен був передати її до виправної колонії.
За даним фактом патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Речовини вилучили та направили на експертизу.
За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області