На Одещині рятувальники деблокували тіло водія із розбитого автомобіля. ФОТО

До Служби порятунку «101» надійшло повідомлення з проханням допомогти працівникам швидкої медичної допомоги вилучити тіло чоловіка з понівеченого в дорожньо-транспортній пригоді автомобіля біля с. Загнітків Кодимського району.

Рятувальники 24-ої Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України в Одеській області вирізали загиблого за допомогою спеціального інструменту.

Як з’ясувалося, водій ВАЗу, 1977 р. н., не впорався з керуванням і врізався в придорожнє дерево.

Обставини ДТП з’ясовують правоохоронні органи.

За матеріалами прес-служби ДСНС в Одеській області