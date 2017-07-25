На Одещині рятувальники деблокували тіло водія із розбитого автомобіля. ФОТО

На Одещині рятувальники деблокували тіло водія із розбитого автомобіля. ФОТО

21:30 25.07.2017
  • На Одещині рятувальники деблокували тіло водія із розбитого автомобіля. ФОТО
  • На Одещині рятувальники деблокували тіло водія із розбитого автомобіля. ФОТО

До Служби порятунку «101» надійшло повідомлення з проханням допомогти працівникам швидкої медичної допомоги вилучити тіло чоловіка з понівеченого в дорожньо-транспортній пригоді автомобіля біля с. Загнітків Кодимського району.

Рятувальники 24-ої Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України в Одеській області вирізали загиблого за допомогою спеціального інструменту.

Як з’ясувалося, водій ВАЗу, 1977 р. н., не впорався з керуванням і врізався в придорожнє дерево.

Обставини ДТП з’ясовують правоохоронні органи.

За матеріалами прес-служби ДСНС в Одеській області

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