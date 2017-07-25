На Одещині рятувальники деблокували тіло водія із розбитого автомобіля. ФОТО
На Одещині рятувальники деблокували тіло водія із розбитого автомобіля. ФОТО
До Служби порятунку «101» надійшло повідомлення з проханням допомогти працівникам швидкої медичної допомоги вилучити тіло чоловіка з понівеченого в дорожньо-транспортній пригоді автомобіля біля с. Загнітків Кодимського району.
Рятувальники 24-ої Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України в Одеській області вирізали загиблого за допомогою спеціального інструменту.
Як з’ясувалося, водій ВАЗу, 1977 р. н., не впорався з керуванням і врізався в придорожнє дерево.
Обставини ДТП з’ясовують правоохоронні органи.
За матеріалами прес-служби ДСНС в Одеській області