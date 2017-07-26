У Вінниці поліція встановлює особу чоловіка, тіло якого знайшли у недобудові. ФОТО
У Вінниці поліція встановлює особу чоловіка, тіло якого знайшли у недобудові. ФОТО
Управлінням карного розшуку ГУНП у Вінницькій області встановлюється особа невідомого чоловіка, тіло якого виявлено 10 липня 2017 року в недобудованому гаражі неподалік гаражного кооперативу «Північний».
Чоловік помер близько 2,5 років тому.
Прикмети: темно-русе волосся з сивиною.
Був одягнений: чорна синтапонова куртка з салатовими вставками, вовняний светр, сіра кофта в чорну смужку, біла майка в зелену смужку, сірі вовняні штани, чорні зимові черевики з помаранчевими шнурками.
Поліцейські просять усіх громадян, які можуть допомогти встановити особу чоловіка, повідомляти за телефонами: (0432) 59-31-55, 59-33-19 або 102.
За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області