У Вінниці поліція встановлює особу чоловіка, тіло якого знайшли у недобудові. ФОТО

У Вінниці поліція встановлює особу чоловіка, тіло якого знайшли у недобудові. ФОТО

06:00 26.07.2017
  • У Вінниці поліція встановлює особу чоловіка, тіло якого знайшли у недобудові. ФОТО
  • У Вінниці поліція встановлює особу чоловіка, тіло якого знайшли у недобудові. ФОТО

Управлінням карного розшуку ГУНП у Вінницькій області встановлюється особа невідомого чоловіка, тіло якого виявлено 10 липня 2017 року в недобудованому гаражі неподалік гаражного кооперативу «Північний».

Чоловік помер близько 2,5 років тому.

Прикмети: темно-русе волосся з сивиною.

Був одягнений: чорна синтапонова куртка з салатовими вставками, вовняний светр, сіра кофта в чорну смужку, біла майка в зелену смужку, сірі вовняні штани, чорні зимові черевики з помаранчевими шнурками.

Поліцейські просять усіх громадян, які можуть допомогти встановити особу чоловіка, повідомляти за телефонами: (0432) 59-31-55, 59-33-19 або 102.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

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