У Запоріжжі пильні патрульні затримали чоловіка з пістолетом. ФОТО

У Запоріжжі пильні патрульні затримали чоловіка з пістолетом. ФОТО

00:00 26.07.2017
  • У Запоріжжі пильні патрульні затримали чоловіка з пістолетом. ФОТО
  • У Запоріжжі пильні патрульні затримали чоловіка з пістолетом. ФОТО

О 10:30 годині один з екіпажів здійснював патрулювання на вулиці Сталеварів. Увагу поліцейських привернули двоє чоловіків, які, помітивши патрульний автомобіль, почали пришвидшувати рух та розбіглися в різні сторони.

Одного з них наздогнали та затримали. Під час розмови із патрульними чоловік помітно нервувався. Це стало підставою для проведення поверхневого огляду громадянина. У сумці, яка була у чоловіка, виявили пістолет та чотири набої до нього. Проте дозвільні документи на нього громадянин не надав.

Прикмети іншого втікача патрульні передали найближчим екіпажам, і приблизно об 11-й годині його виявили та затримали на перехресті вулиць Лермонтова та Перемоги.

Патрульні поліцейські невідкладно викликали на місце події слідчо-оперативну групу. Пістолет вилучили для проведення експертизи в присутності свідків. Громадянина передали слідчим для подальшого з’ясування усіх обставин.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Запоріжжя

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