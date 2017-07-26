У Запоріжжі пильні патрульні затримали чоловіка з пістолетом. ФОТО
У Запоріжжі пильні патрульні затримали чоловіка з пістолетом. ФОТО
О 10:30 годині один з екіпажів здійснював патрулювання на вулиці Сталеварів. Увагу поліцейських привернули двоє чоловіків, які, помітивши патрульний автомобіль, почали пришвидшувати рух та розбіглися в різні сторони.
Одного з них наздогнали та затримали. Під час розмови із патрульними чоловік помітно нервувався. Це стало підставою для проведення поверхневого огляду громадянина. У сумці, яка була у чоловіка, виявили пістолет та чотири набої до нього. Проте дозвільні документи на нього громадянин не надав.
Прикмети іншого втікача патрульні передали найближчим екіпажам, і приблизно об 11-й годині його виявили та затримали на перехресті вулиць Лермонтова та Перемоги.
Патрульні поліцейські невідкладно викликали на місце події слідчо-оперативну групу. Пістолет вилучили для проведення експертизи в присутності свідків. Громадянина передали слідчим для подальшого з’ясування усіх обставин.
За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Запоріжжя