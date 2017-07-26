У Дніпрі п’яний як чіп молодик порізав незнайому йому жінку. ФОТО

У Дніпрі п’яний як чіп молодик порізав незнайому йому жінку. ФОТО

08:20 26.07.2017
  • У Дніпрі п’яний як чіп молодик порізав незнайому йому жінку. ФОТО
  • У Дніпрі п’яний як чіп молодик порізав незнайому йому жінку. ФОТО

Напередодні, близько 22-ї години, спецлінії 102 надійшов виклик.

Жінка повідомляла, що на вулиці Янтарній її побив та поранив ножем невідомий. Патрульні одразу прибули за вказаною адресою та виявили там потерпілу. Поліцейські заспокоїли налякану жінку та стали обстежувати прилеглу територію.

Неподалік вони виявили невідомого громадянина. Напівоголений чоловік мав ознаки алкогольного сп’яніння і поводив себе зухвало, чіплявся до перехожих.

Патрульні затримали громадянина. Поряд на узбіччі вони знайшли предмет, схожий на ніж із плямами крові. Потерпіла впізнала свого кривдника.

На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу. Затриманого доставили до Індустріального відділку поліції.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Дніпра 

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