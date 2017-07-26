У Сєвєродонецьку невідомий навмисно розлив ртуть у приміщенні магазину. ФОТО

До Сєвєродонецького відділу поліції надійшло повідомлення 36-річного місцевого мешканця про те, що у магазині по вул. Танкістів невідомий чоловік навмисно розлив ртуть.

На місце події негайно прибули співробітники Управління патрульної поліції, Сєвєродонецького відділу поліції та мобільно-оперативна група Головного управління ДСНС України. Місце події було перекрито та охоронялось співробітниками поліції. Фахівці ДСНС провели заходи по демеркуризації (обробці території).

За підозрою у навмисному розлитті ртуті оперативники Сєвєродонецького відділу поліції затримали раніше судимого 46-річного місцевого мешканця.

За даним фактом слідчими Сєвєродонецького відділу поліції відкрите кримінальне провадження за ст. 296 КК України «Хуліганство». Проводиться подальша перевірка.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області