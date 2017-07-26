На трасі Київ-Одеса під час ДТП загинула молода жінка-водій. ФОТО

На трасі Київ-Одеса під час ДТП загинула молода жінка-водій. ФОТО

09:24 26.07.2017
  • На трасі Київ-Одеса під час ДТП загинула молода жінка-водій. ФОТО
  • На трасі Київ-Одеса під час ДТП загинула молода жінка-водій. ФОТО
  • На трасі Київ-Одеса під час ДТП загинула молода жінка-водій. ФОТО

На відрізку автодороги “Київ - Одеса”, поблизу смт. Гребінки Васильківського району, автомобіль “Mazda”, що рухався в напрямку столиці, з невстановлених причин виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з позашляховиком “Mercedes”.

29-річна киянка, яка перебувала за кермом “Mazda”, від отриманих тілесних ушкоджень загинула на місці події, до приїзду швидкої. При собі джінка мала посвідчення журналіста редакції одного з українських ЗМІ, дійсне до кінця 2016 року.

47-річний киянин, водій “Mercedes”, відмовився від надання медичної допомоги. На щастя, його життю нічого не загрожує.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. З'ясовуються всі обставини ДТП.

Призначені відповідні експертизи.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області

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