У Рівному молодика спочатку збив легковик, а потім ще й тролейбус. ФОТО

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Соборна у Рівному надійшло до поліції напередодні, близько 22 години.

За попередньою інформацією, 23-річний рівнянин перетинав проїзну частину дороги у невстановленому місці та потрапив під колеса автомобіля «ВАЗ 2115» під керуванням 20-річного мешканця обласного центру. У результаті зіткнення пішохода відкинуло на зустрічну смугу руху, де на нього здійснив наїзд тролейбус.

23-річного рівнянина госпіталізували у реанімаційне відділення Рівненської центральної міської лікарні з діагнозом політравма та травматичний шок. За його життя борються медики.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області