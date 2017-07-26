У Рівному молодика спочатку збив легковик, а потім ще й тролейбус. ФОТО

У Рівному молодика спочатку збив легковик, а потім ще й тролейбус. ФОТО

11:00 26.07.2017
  • У Рівному молодика спочатку збив легковик, а потім ще й тролейбус. ФОТО
  • У Рівному молодика спочатку збив легковик, а потім ще й тролейбус. ФОТО

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Соборна у Рівному надійшло до поліції напередодні, близько 22 години.

За попередньою інформацією, 23-річний рівнянин перетинав проїзну частину дороги у невстановленому місці та потрапив під колеса автомобіля «ВАЗ 2115» під керуванням 20-річного мешканця обласного центру. У результаті зіткнення пішохода відкинуло на зустрічну смугу руху, де на нього здійснив наїзд тролейбус.

23-річного рівнянина госпіталізували у реанімаційне відділення Рівненської центральної міської лікарні з діагнозом політравма та травматичний шок. За його життя борються медики.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області

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