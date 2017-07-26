Поліція Херсонщини виявила наркопритон, де вживали "крокодил". ФОТО

Оперативники Бериславського відділу поліції у місті Берислав викрили наркопритон, де вживали та продавали один з найнебезпечніших наркотиків – дезоморфін (крокодил).

Цей наркотик є дуже токсичним, залежність виникає одразу після першої ін’єкції.

Поліцейські встановили, що 39-річний наркозалежний, раніше судимий за майнові злочини, у власній квартирі та гаражі організував місця для виготовлення і вживання наркозасобів. А також налагодив їх збут, який здійснював за місцем свого проживання. Поліцейські провели спецоперацію по припиненню протиправної діяльності зловмисника.



- Під час санкціонованого обшуку у квартирі фігуранта знаходилися ще двоє наркозалежних, які придбали дезоморфін та робили ін’єкції. У ході подальшого обшуку ми вилучили кілька паперових згортків з канабісом, скляні колби, півторалітрову пластикову пляшку з наркотичною рідиною, медичні шприци із залишками дезоморфіну, металевий посуд, гроші, отримані за збут наркотиків та інші речові докази, які вказують на діяльність нарколабораторії, - розповів начальник Бериславського відділу поліції Олексій Войчек.



За словами наркозалежного, його власна добова доза становить 50 кубів. Зловмисник продавав сильнодіючий та високотоксичний дезоморфін за ціною від 70 гривень за один мілілітр. Всі вилучені предмети та наркотичні речовини направлено на дослідження.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

